Incidente stradale a San Giuseppe La Rena: muore Stefano Coco, storico militante della Destra etnea

Solo qualche ora prima aveva commentato con un post la triste morte, per un incidente stradale ad Aci Castello, del 29enne Gaetano Fiamingo, sensibilizzando automobilisti e motociclisti a non "tagliare" la strada quando si entra al porto o al lungomare. Il destino, invece, aveva in serbo la stessa triste morte. Così Stefano Coco, 60 anni, ha perso la vita durante un incidente stradale a San Giuseppe La Rena avvenuto ieri, alle ore 8 del mattino. Ricoverato all'ospedale San Marco, è rimasto in coma per poi morire nella notte. Ancora non si conosce la dinamica del sinistro. Lui a bordo della sua moto, si sarebbe scontrato con un Suv. E' intervenuta la polizia municipale. Tanti i messaggi di cordoglio per il 60enne molto conosciuto a Catania come esercente e storico militante della Destra etnea. "Buon viaggio Stefano, amico generoso", scrive il sindaco di Catania Enrico Trantino su Facebook. "Chi ti ha conosciuto, ha avuto l'onore di apprezzare qualità rare su questa terra. Hai superato momenti e contesti incredibili nella tua vita... Non sarebbe dovuto andare così... Proprio no!", scrive il consigliere comunale Erio Buceti.