Incidente in autostrada all'altezza dello svincolo di Acireale, scontro tra auto: due feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, si è registrato un incidente stradale che ha mandato in tilt il traffico in autostrada, direzione Messina. Sarebbero diverse le auto coinvolte nell'impatto avvenuto nel tratto di autostrada tra San Gregorio e Acireale. Due le persone che hanno riportato lievi ferite. Traffico bloccato per rilievi. Sul posto intervenute ambulanze e la polizia stradale.