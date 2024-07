Minibus si schianta contro un balcone: turisti feriti

Un autobus che trasportava 15 turisti si è schiantato contro un balcone in via Vittorio Emanuele, a Santa Venerina. Secondo le prime testimonianze, sarebbero in tutto 10 le persone rimaste ferite nell’incidente. Alcuni feriti sono stati trasferiti al San Marco e altri negli ospedali della zona: nessuno è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Santa Venerina per ricostruire la dinamica dell'impatto.