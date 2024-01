Questa notte a Santa Maria di Licodia si è registrato un ennesimo incidente mortale autonomo. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni originario di Biancavilla, Santi Placido. In base ad una prima ricostruzione dell'accaduto, pare che il giovane abbia perso il controllo dello scooter che stava guidando in via Cavaliere Bosco, rovinando al suolo e battendo il capo mortalmente. L'intervento del 118 non è riuscito a strapparlo alla morte, sopraggiunta nell'immediatezza dei fatti. I rilievi sul luogo del drammatico sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri della tenenza locale.