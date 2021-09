Alba di sangue a Catania, perdono la vita 2 militari americane

E' accaduto nei pressi del carcere di Bicocca. Le due donne erano a bordo di un'Alfa Romeo che, per cause da accertare, ha impattato violentemente contro il passaggio a livello

Un incidente autonomo avvenuto intorno alle ore 5,40 di oggi, nei pressi del carcere di Bicocca, precisamente nel passaggio a livello di via Passo del Fico, ha causato la morte di due donne, entrambe militari statunitensi in servizio nella base americana di Sigonella, una di 18 anni e l'altra di 30.

L e vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, per l’urto violentissimo con un pilonie in cemento armato a sostegno della sbarra di stop, ha fatto capovolgere e accartocciare l’auto, un’Alfa Romeo 147 su cui viaggiavano, presumibilmente ad alta velocità, di ritorno verso la base militare. A condurre i rilievi sono stati gli ispettori della Polizia Municipale di Catania giunti sul posto, insieme ai Carabinieri, per la segnalazione di un automobilista. Le salme delle due donne, dopo gli accertamenti, sono state consegnate ai militari della vicina base di Sigonella.