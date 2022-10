Schianto con lo scooter: muore un ragazzo di 19 anni

Il sinistro è avvenuto questa mattina ad Aci Catena nella zona di Eremo Sant'Anna. Un altro ragazzo, che viaggiava con lui su uno scooter è rimasto ferito ed è stato trasportato al Cannizzaro in codice rosso. In corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente