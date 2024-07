Incidente stradale lungo l'autostrada Palermo-Catania, scontro tra due auto: morta una donna

Una persona è morta a causa di un tamponamento che ha coinvolto due auto lungo l'autostrada A19 "Palermo-Catania". L'incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione Palermo, al chilometro 147.900. La vittima è una donna, Giuseppa Di Marco, 74enne di Catania. Suo marito, un 77enne, è stato trasportato con un elicottero del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico, ma all'arrivo dei medici del 118 era vigile e cosciente.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un 25enne che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Enna con diversi traumi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi: uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada attraverso lo svincolo di Agira. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale di Catenanuova per chiarire la dinamica del sinistro.