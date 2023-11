Violento scontro tra un'autobus ed un'utilitaria sulla Ragusa-Catania, un morto

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio lungo la strada statale 514 Ragusa-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Un autobus ed un'utilitaria, che viaggiavano i direzioni di marcia opposte, si sono scontrati frontalmente nei pressi del bivio per Licodia Eubea. Un uomo originario del paese etneo, in quei momenti alla guida dell'auto, ha perso la vita in seguito al violento scontro. Sono in corso i rilievi per accertare le cause del sinistro. Sul posto i carabinieri: si segnalano lunghe code.