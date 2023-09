Incidente stradale sull'autostrada Catania-Messina, scontro tra due auto nei pressi di Giarre

Questa mattina due auto si sono scontrate sulla autostrada A18 Catania-Messina nei pressi dello svincolo per Giarre, per cause ancora da accertare. Durante le operazioni di rimozione dei veicoli, durate alcune ore, si sono verificati dei rallentamenti in direzione del capoluogo etneo, con lunghe code verso i caselli. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e la polizia stradale per i rilievi del caso.