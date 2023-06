La strada provinciale 160, in territorio di Belpasso, è stato teatro di un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un camion ed un'autovettura. Feriti i conducenti di entrambi i mezzi, ora trasportat in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò e gli agenti della polizia municipale di Belpasso, che hanno disposto la chiusura momentanea del tratto di strada interessato dal sinistro. Sono ancora in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente verificatosi questa mattina.