Scontro tra due auto sulla strada statale 385: morti due agenti della polizia penitenziaria

Due persone hanno perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto, una Peugeot 208 e una Lancia Delta, avvenuto questo pomeriggio intorno alle ore 17 lungo la strada statale 385, in territorio di Mineo. Ci sono anche due feriti, uno dei quali in gravi condizioni che è stato trasferito in elisccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le vittime erano a bordo di una macchina diretta a Mineo, dove si festeggiava il patrono. Il sindaco della cittadina ha sospeso tutti gli eventi collaterali: niente fuochi e musica, solo festa religiosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Palagonia, che stanno procedendo ai rilievi per fare luce e ricostruire la dinamica del sinistro.