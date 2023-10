Scontro frontale tra due auto: una donna ferita

Uno scontro frontale ha visto coinvolte una Lancia Y e una Fiat Punto, circa un'ora fa nel prolungamento di via Vittorio Emanuele, prima di accedere alla rampa per la strada statale 121, a Paternò. Secondo le prime ricostruzioni la conducente della Fiat Punto sarebbe rimasta ferita in maniera lieve. Sul posto oltre due ambulanze del 118 anche una pattuglia di polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica esatta del sinistro.