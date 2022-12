Incidente stradale a Belpasso, scontro tra due auto: ferita una donna

Un violento scontro fra Smart e una Seat Ateca si è verificato in via Asse attrezzato, nel territorio di Belpasso. A rimanere gravemente ferita la donna alla guida della Smart, una 30enne di Catania, che è stata soccorsa dal personale sanitario di un'ambulanza del 118 e poi trasportata in codice rosso in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania. Illeso, invece, il 37enne alla guida della Seat. Sul posto sono intervenuti i carabinieri compagnia di Paternò e gli agenti della polizia locale di Belpasso per ricostruire la dinamica del sinistro.