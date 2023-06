Uno scontro tra due auto si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Arti e mestieri a Biancavilla. Come riporta VideoStar, sono rimaste coinvolte nell'incidente due Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale Stazione e un’ambulanza del 118. Il conducente della Panda verde, un 78enne di Santa Maria di Licodia, è rimasto ferito alla testa.