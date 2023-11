Scontro frontale tra un'auto e un furgoncino: due feriti

Nella serata di ieri lungo strada provinciale 160, che collega Ragalna a Nicolosi, nel territorio del Comune di Belpasso, due veicoli, un furgoncino e una monovolume, sono stati coinvolti in un violento scontro frontale. L'incidente ha lasciato almeno due persone ferite, ma fortunatamente le loro condizioni di salute sembrano stabili.

La collisione ha richiesto l'intervento immediato delle autorità locali. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli uomini della polizia municipale di Belpasso per condurre i rilievi e determinare le cause dello scontro. Nel frattempo, i militari del comando provinciale dei carabinieri di Paternò sono intervenuti per regolare il traffico lungo la strada provinciale, che ha subito notevoli disagi a seguito dell'incidente.