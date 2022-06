Scontro tra auto in galleria sulla Messina-Catania: morto un 47enne di Paternò

Un violento incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 22.30, sull'autostrada A18 Messina-Catania. Il sinistro è avvenuto all'interno di una galleria all'altezza dell'abitato di Briga Marina. Un uomo di 47 anni, originario di Paternò, è morto in seguito ad uno scontro tra due vetture, una Toyota Yaris e una Ford Fiesta, all'interno di una galleria nei pressi dell'abitato di Briga, in direzione del capoluogo etneo. Le tre persone a bordo dell'altra vettura sarebbero rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della Fiesta avrebbe perso il controllo dell'auto, forse per un malore o un colpo di sonno, andando a sbattere contro il guard rail. Ed è sopraggiunta poi l'altra auto che non è riuscita a evitare l'ostacolo prendendo in pieno la Ford Fiesta. Il conducente della Ford è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco.