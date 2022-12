Incidente stradale a Librino, scontro tra auto e mezzo pesante: elisoccorso sul posto

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in un'arteria stradale nel quartiere di Librino. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia municipale sarebbero coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Ancora da chiarire il numero di persone ferite. Sul posto oltre alla polizia locale anche carabinieri e personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sono tutt'ora in corso i rilievi da parte della polizia locale per capire la dinamica del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO