Tragico schianto tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anni

Un 17enne, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Palermo a San Pietro Clarenza. Il giovane, a bordo del suo Honda Sh, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro il lato passeggero di una Citroen C3. Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente