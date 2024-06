Violento scontro tra moto e auto: morto un giovane motociclista

Un motociclista di 22 anni, residente a Camporotondo Etneo, ha perso la vita, la scorsa notte, in un incidente stradale avvenuto in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso.

Il giovane, alla guida di una moto di grossa cilindrata, si è scontrato con una Volkswagen Golf condotta da un 31enne. L'impatto è stato violento e il motociclista è deceduto sul colpo. La sua salma, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata trasportata al Policlinico di Catania. Il conducente dell'auto, ferito nello scontro, è stato soccorso e portato all'ospedale di Paternò. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso per i rilievi del caso. I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e dell'illuminazione della zona. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. I carabinieri stanno indagando per accertare le responsabilità e ricostruire i fatti con esattezza.

