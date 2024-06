Scontro tra auto e moto a Belpasso, la vittima è un 22enne che stava tornando a casa dal lavoro

Si chiamava Alessandro Milici il 22 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto l'altro ieri notte a Belpasso. Stava tornando rincasando dopo aver svolto il suo turno di lavoro presso un negozio nel centro commerciale Etnapolis, quando la sua moto si è scontrata frontalemente con una Volkswagen Golf. Anche conducente dell'auto, un giovane di 31 anni del luogo, è rimasto ferito nell'impatto ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per le cure necessarie. Mentre per Alessandro Milici, nonostante il rapido intervento del 118, non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione locale e dai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Il conducente della Golf è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici per verificare se fosse in stato di alterazioneal momento dell'incidente. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale