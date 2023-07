Violento scontro tra auto e moto: perde la vita un giovane centauro

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un violento scontro si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Bonaventura a Randazzo tra una Fiat 500, guidata da un 51enne di Randazzo, ed uno scooter T-Max, guidato da un giovane di 22 anni, Christian Valenti. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, per il 22enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo. La salma del 22enne, su disposizione del magistrato di turno, è stata consegnata ai familiari.

"Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale - ha scritto il primo cittadino Francesco Sgroi - in nome di tutta la città di Randazzo esprimono profondo cordoglio alla famiglia del giovane Cristian Valenti di appena ventidue anni deceduto in un tragico incidente stradale. In segno di lutto ho disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e dei festeggiamenti previsti per oggi, domani e domenica".