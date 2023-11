Scontro tra auto e moto, Riccardo Gorgone muore a 17 anni

Non ce l'ha fatta Riccardo Gorgone, il 17enne vittima di un'incidente stradale questa mattina intorno alle 8 mentre percorreva, per andare a scuola, la strada provinciale 58 a Paternò, nella zona di contrada Tre Fontane.

Nello scontro con una Dacia ha avuto la peggio il giovane che guidava il ciclomotore, morto prima di arrivare in ospedale per le gravissime ferite riportate.

L'impatto è stato frontale: il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 25 novembre, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. Alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccorsi e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma le condizioni del minorenne sono state subito ritenute molto gravi ed era stato disposto il trasferimento in ospedale con elisoccorso.

Durante l'intervento la zona è stata chiusa al traffico, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.