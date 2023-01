Va a sbattere con l'auto contro cumuli di rifiuti: ferito un anziano

"Un inizio dell'anno col botto". Con queste parole i consiglieri di opposizione del Comune di Misterbianco hanno denunciato, attraverso una nota, un incidente stradale avvenuto quest'oggi in via Amenano, a causa di un cumulo di rifiuti accatastati sul manto stradale, centrati in pieno da un anziano che usciva da una curva. Un episodio che ha scatenato le proteste in Consiglio comunale, che da mesi denuncia le tante microdiscariche presenti in molte zone della città. “Il Sindaco Corsaro e l'Amministrazione Comunale non riescono a gestire il servizio rifiuti, danno la colpa agli invicili, ma l'unica verità è che Misterbianco è invasa dalla spazzatura. Il problema dei rifiuti in città è ben lungi dall’essere risolto e basta camminare per le strade per rendersene conto" - spiega a CataniaToday, la consigliera Giusi Letizia Percipalle.

Proprio oggi nel Comune scatta il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta, ma la consigliera rincara la dose: "La situazione è senza dubbio peggiore di quella lasciata dalla precedente Amministrazione. Dopo l'aumento della Tari - continua - approvata dalla maggioranza un paio di mesi fa, l'Amministrazione Comunale parte oggi con il calendario della raccolta porta a porta senza il giusto preavviso e senza averlo distribuito, Questa sera i cittadini di Misterbianco si ritroveranno impreparati e senza sapere cosa devono fare. Questa è oggi la situazione ad oggi della nostra Misterbianco".