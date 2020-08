Incidente mortale a Trecastagni, perde la vita un minorenne

Incidente mortale a Trecastagni. Il sinistro è avvenuto in via Cava e a perdere la vita è stato un ragazzo di circa 16 anni che viaggiava a bordo di uno scooter. Ancora da appurare la dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni il mezzo a due ruote, condotto dal minore, si sarebbe scontrato contro un'auto proveniente dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma non c'è stato nulla da fare per il giovane. Adesso i carabinieri e la polizia locale stanno effettuando i rilievi di rito per chiarire l'accaduto.