Scontro tra auto e scooter in via Passo Gravina: un ferito

Questa mattina via Passo Gravina è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e uno scooter. Il giovane, il cui nome non è stato reso noto, è caduto pesantemente a terra riportando diverse ferite che hanno richiesto l'intervento immediato del personale sanitario, che dopo aver valutato le condizioni del giovane, ha provveduto a trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti e cure mediche. Sul luogo dell'incidente è giunta la polizia locale per effettuare i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.