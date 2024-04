Scontro tra due auto lungo la tangenziale: feriti due bambini e una donna incinta

Quattro feriti, tra cui due bambini e una donna incinta. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera tra gli svincoli di San Giorgio e Zia Lisa, in direzione di Messina. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate sulla carreggiata in direzione nord della tangenziale. Tutti i feriti sono stati portati all’ospedale San Marco per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre il personale del 118, anche la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente e l'Anas.

