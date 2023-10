Doppio incidente a Valcorrente, sette feriti: tra loro anche due carabinieri

È di sette persone ferite il drammatico bilancio di due incidenti stradali che si sono verificati nella serata di ieri a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nello stesso tratto della statale 121 nel territorio comunale di Belpasso, all'altezza del centro commerciale Etnapolis. Come riportato da Videostar tra i feriti ci sono anche due carabinieri, di cui uno in condizioni gravi.

Non ancora chiara del tutto la dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni un'auto in transito avrebbe impattato contro quella dei militari che erano sul posto per rilevare un incidente accaduto poco prima. I due carabinieri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. A distanza di pochi minuti e di poche centinaia di metri, ma in direzione Paternó, si è verificato un altro incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili. Cinque in questo caso i feriti: tre adulti e due bambini, tutti trasportati all'ospedale di Paternó e al San Marco di Catania dalle ambulanze del 118.