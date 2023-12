Scontro autobus-furgone in viale Fleming: un ferito

Un violento scontro si è verificato questa mattina in viale Fleming, all'altezza della stazione della metropolitana Milo. Coinvolti un autobus della Fce e un furgone frigorifero. Il giovane che era alla guida, a seguito dell’impatto, è rimasto incastrato all’interno della cabina e per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che con l'aiuto di cesoie e divaricatori lo hanno liberato. Sul posto è intervenuto anche il sanitario del 118 che ha soccorso il giovane alla guida del furgone trasportandolo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul sinistro indaga la polizia municipale.