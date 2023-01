Scontro tra due auto sulla statale 284: ferita una donna

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 10, lungo la strada statale 284 in territorio di Adrano. Come riportato da Video Star, due le auto rimaste coinvolte: una Fiat Panda, guidata da un giovane, ed una Suzuki Ignis, con all’interno una donna. A rimanere ferita, quest’ultima che è stata soccorsa e trasportata da un’ambulanza all’ospedale di Paternò per i dovuti accertamenti. Non avrebbe riportato ferite gravi, mentre per il giovane alla guida della Panda solo qualche contusione.

Ad intervenire sul posto per i rilievi sono stati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò. Da chiarire ancora l'esatta dinamica del sinistro. Da una primissima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che la Suzuki Ignis era ferma a bordo strada in direzione Bronte, forse a causa di un guasto, quando ad un certo punto è stata violentemente urtata dalla Panda che proseguiva nella stessa direzione. Sarebbe stato il forte impatto a far ribaltare poi, dopo essere stata proiettata contro il muretto laterale in cemento, la Suzuki con a bordo la donna.

Il sinistro ha inevitabilmente creato fortissimi disagi alla circolazione stradale a causa dei mezzi incidentati presenti su entrambe le careggiate. Il tratto della statale interessato dall’incidente è rimasto chiuso per oltre un’ora e mezza e lunghissime code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.