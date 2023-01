Scontro tra due auto sulla statale 117 nei pressi di Caltagirone: morta un'insegnante 45enne

È temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto della strada statale 117 bis della "Centrale Sicula" all'altezza del km 70, a causa di uno scontro frontale fra due veicoli avvenuto in territorio di Caltagirone. L’incidente ha causato il decesso di una donna.

Si tratta della 45enne Maria Carmela Di Bennardo, originaria di Comiso e residente ad Acate. Il traffico è stato temporaneamente deviato lungo le vie limitrofe, come segnalano le indicazioni presenti in loco. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino della normale transitabilità. Si segnalano code in prossimità del luogo dell'incidente.