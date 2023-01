È temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto della strada statale 117 bis della "Centrale Sicula" all'altezza del km 70, a causa di uno scontro frontale fra due veicoli avvenuto in territorio di Caltagirone. L’incidente ha registrato il decesso di una donna. Il traffico è stato temporaneamente deviato lungo le vie limitrofe, come segnalano le indicazioni presenti in loco. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino della normale transitabilità. Si segnalano code in prossimità del luogo dell'incidente.