Violento scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 14: tre feriti

Questa mattina, intorno alle 10, un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 14, una delle arterie principali che collega Belpasso con la frazione di Piano Tavola. L'incidente ha coinvolto due veicoli, una Lancia Y e una Nissan Qashqai, e ha lasciato tre persone ferite. Le circostanze esatte che hanno portato a questo scontro devono ancora essere chiarite.

Le squadre di soccorso sono intervenute con le ambulanze del 118 che hanno trasportato le vittime negli ospedali locali dove stanno ricevendo le cure necessarie e gli accertamenti medici. Si tratta di un anziano, che viaggiava sull'utilitaria, e due giovani che erano nell’altra autovettura.

Gli agenti della polizia locale di Belpasso sono giunti sul luogo dell'incidente per condurre le indagini e stabilire le cause dell'incidente. Le autorità stanno collaborando per cercare di fare luce sull'accaduto. Dopo la rimozione dei veicoli danneggiati, gli operai di una ditta specializzata sono intervenuti per ripulire e ripristinare la sicurezza lungo questa importante arteria stradale.