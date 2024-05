Scontro frontale sulla Ionio-Tirreno, Catania piange Antonio Marino

Si chiamava Antonio Marino, l'uomo residente a Catania rimasto vittima ieri mattina nel tragico incidente all'interno della galleria della Limina, sulla strada statale 682 di Grande comunicazione Ionio-Tirreno. Marino, 55 anni, lascia due figli. Il sinistro ha visto coinvolte una Jeep Cherokee e una Opel Mokka che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente.

In tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia e ricordare Marino. “Una notizia che ci lascia atterriti, distrutti e che non riusciamo ad accettare - scrive su Facebook la scuola calcio Asd Teamsport - Siamo vicini, con il cuore colmo di dolore, alla famiglia Marino, per la scomparsa di Antonio, avvenuta nella mattina di oggi per via di un incidente stradale sul lavoro. Antonio non era solo il padre dei fratelli Marino, ragazzi affezionati che sono cresciuti alla Teamsport. Antonio era un amico. Antonio era una persona come poche hanno mai orbitato attorno alla nostra società. Accanto alla moglie Lucia, nostra dirigente del settore giovanile, sono diventati parte della Teamsport in tutto e per tutto. Sono parte integrante della nostra famiglia”.

