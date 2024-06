Moto contro furgone lungo la strada provinciale 160: centauro in gravi condizioni

Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 160, tra Ragalna e Nicolosi. Il motociclista, residente a Gravina di Catania, era in sella ad uno scooter Honda Sh300 quando è andato in collisione con un furgone.

L'incidente è avvenuto nel tratto di strada subito dopo il cimitero di Ragalna, ma in territorio di Belpasso. A causa della gravità delle ferite riportate, il motociclista è stato soccorso dall'elisoccorso, intervenuto dall'ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con la strada che è rimasta chiusa per diverse ore.

