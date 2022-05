Incidente stradale in via Acquicella Porto, scontro tra scooter: grave un 80enne

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina via Acquicella Porto: coinvolti due scooter che si sono scontrati per cause ancora da accertare. Presenti sul luogo del sinistro le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Secondo le prime ricostruzioni a bordo di uno dei mezzi c’era un ottantenne, che è stato portato all’ospedale San Marco in condizioni serie. Sull’altro scooter c’erano due ragazzi, anche loro trasportati al San Marco con qualche ferita. L'incidente ha provocato un rallentamento del traffico.