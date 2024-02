Scontro tra tre auto lungo la strada statale 121: due feriti

Ieri sera, precisamente dopo la mezzanotte, si è verificato un incidente lungo la strada statale 121, nei pressi dello svincolo per Etnapolis in direzione Paternò. Tre veicoli sono stati coinvolti nell'incidente, e le cause dell'accaduto sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Al momento, le informazioni disponibili indicano che due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per accertamenti e cure. Non sono ancora noti dettagli sulla gravità delle ferite riportate dalle vittime. I carabinieri sono intervenuti per gestire il traffico nella zona e per raccogliere tutti i rilievi necessari al fine di determinare l'esatta dinamica dell'incidente.