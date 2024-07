Scontro tra tre auto lungo la strada statale 121: feriti e traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli sulla superstrada 121, in direzione Catania. Lo scontro è avvenuto all'altezza dello svincolo di Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, provocando notevoli disagi alla circolazione.

Stando alle prime ricostruzioni, una Fiat Panda, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, avrebbe perso il controllo finendo in un testa-coda e invadendo la corsia opposta. In questo frangente, è entrata in collisione con una Renault Clio e una Jeep che sopraggiungevano in senso contrario.

A seguito dell'impatto, i tre veicoli sono rimasti danneggiati e occupano parzialmente le corsie di marcia, causando lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai conducenti e ai passeggeri coinvolti. Fortunatamente, le persone coinvolte nell'incidente hanno riportato solo ferite lievi.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale