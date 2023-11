Scontro tra tre mezzi lungo la strada statale 121: traffico in tilt

Un incidente stradale ha causato rallentamenti al traffico veicolare sulla strada statale 121, in direzione Catania, poco prima dell'uscita per Piano Tavola. Coinvolti tre veicoli che sarebbero entrati in collisione per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo per condurre le indagini necessarie a fare luce sulla dinamica del sinistro.