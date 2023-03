Tamponamento sulla strada statale 121: tre veicoli coinvolti e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 121 che collega Paternò a Catania. Nel sinistro, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Strada provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 12,250 all’altezza di Piano Tavola. Il tamponamento ha creato pesanti rallentamenti al traffico veicolare. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento non ci sono notizie su eventuali persone ferite.

IN AGGIORNAMENTO