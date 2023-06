Incidente stradale in via Vincenzo Giuffrida, scooter contro auto parcheggiata: un ferito, a soccorrerlo il sindaco Trantino

Nel pomeriggio di oggi un incidente stradale si è verificato nella strada che collega la circonvallazione con via Vincenzo Giuffrida. Una utilitaria parcheggiata in una curva della stretta strada, forse a causa di un guasto, è stata centrata in pieno da uno scooterista che procedeva a velocità moderata a bordo di un Piaggio Beverly.

È stato necessario il trasporto in ambulanza presso l'ospedale Cannizzaro, in cui il protagonista dell'incidente ha ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso, venendo poi dimesso. Tra i primi a prestargli soccorso il Sindaco di Catania Enrico Trantino, che passava proprio da quella strada a bordo del suo motorino e si è fermato per dare una mano allo sfortunato scooterista, in attesa dei soccorritori. È stata la stessa vittma del sinistro a rendere noto questo particolare con un video su Facebook, in cui ringrazia il primo cittadino.