Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 121 all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania. Lo scontro è avvenuto tra tre auto, come riporta 95047.it. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Al momento non si conosce il numero dei feriti e delle loro condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi, e i carabinieri per gestire la situazione e le ripercussioni sul traffico che sta subendo rallentamenti.

In aggiornamento