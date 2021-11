Incidente stradale sulla statale 121 in direzione Paternò, scontro tra auto e moto: due feriti

Incidente stradale nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò. Sono rimasti coinvolti una moto di grossa cilindrata ed un'auto Mercedes: feriti due giovani ventenni che si trovavano a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze, la polizia municipale e i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell'incidente. I due feriti, soccorsi sul posto, sono stati poi trasferiti in ospedale. Traffico in tilt: la superstrada è stata chiusa al traffico veicolare con uscita obbligatoria nello svincolo Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò.