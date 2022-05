Incidente stradale autonomo a Caltagirone, un ferito

È temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni un tratto della statale 124 "Siracusana" posto al km 26, in territorio di Caltagirone, a causa di un incidente stradale autonomo. Una persona è rimasta ferita nell’impatto. Sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo e messa in sicurezza della carreggiata, necessarie per poter procedere alla riapertura della circolazione stradale. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti gli operatori Anas e le forze dell’ordine per i rilievi del caso: si registrano dei rallentamenti nei pressi del luogo dell'incidente.

Aggiornamento ore 11 e 20: riaperta la circolazione stradale senza limitazioni in entrambe le direzioni di marcia