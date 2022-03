Incidente stradale tra due auto sulla statale 114 nei pressi di Cannizzaro, lunghe code

Due utilitarie, che procedevano in versi di marcia opposti, si sono scontrate frontalmente intorno alle ore 13 e 30 di oggi sulla nazionale ss14 'Orientale Sicula', nei pressi di Cannizzaro. Ancora da chiarire la dinamica, forse un sorpasso azzardato da parte di uno dei due conducenti. Sul luogo dell'incidente si sono formate lunghe code, sia in direzione Aci Castello che verso Catania, a causa della riduzione della carreggiata. Si attende la rimozione dei mezzi danneggiati, in maniera non grave.