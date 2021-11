Incidente sulla strada statale per Palagonia: un morto

"A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 31 è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 385 “di Palagonia” a Palagonia, in provincia di Catania". L'Anas con una nota comunica inotre che "nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, una persona è deceduta". Il traffico è deviato sul posto dove è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Non sono stati resi noti uleriori elementi circa la dinamica e i mezzi coinvolti nel sinistro.