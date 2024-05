Tamponamento a catena sulla statale 121, coinvolte cinque auto

Un tamponamento a catena è avvenuto questa mattina sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Cinque le auto coinvolte nel sinistro verificatosi nella corsia di sorpasso, come riferisce il sito di informazione locale 95047, causando quindi notevoli rallentamenti e code in direzione del capoluogo etneo. In attesa della rimozione dei mezzi incidentati e dei rilievi sul posto, anche presso lo svincolo della zona industriale di Belpasso la circolazione stradale procede a rilento. Non ci sarebbero feriti in gravi condizioni.