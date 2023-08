Incidente stradale

/ Viale Mediterraneo

Tamponamento a catena lungo il viale Mediterraneo: traffico in tilt

Per cause in corso di accertamento, in viale Mediterraneo, sulla strada in direzione Messina e ad altezza Canalicchio, si è verificato un tamponamento multiplo che ha mandato il traffico in tilt con file di auto incolonnate a partire dal viale Vincenzo Giuffrida