Maxi tamponamento in tangenziale, coinvolti quattro mezzi: traffico in tilt

Lunghe code in tangenziale dalle prime ore del mattino a causa di un incidente verificatosi precisamente nei pressi dello svincolo Bicocca-Asse Servizi per Porto-Aeroporto in direzione Siracusa. Le cause del sinistro, attualmente al vaglio delle autorità competenti, sono legate a un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma non sono ancora disponibili dettagli sull'entità dei danni o sul coinvolgimento di persone ferite. La situazione ha generato un significativo rallentamento del traffico nella zona interessata, causando disagi agli automobilisti.

IN AGGIORNAMENTO...