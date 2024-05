Tangenziale, tamponamento a catena lungo l'asse dei servizi

Un maxi-tamponamento si è registrato nella tarda mattinata di oggi nell’asse dei servizi della tangenziale di Catania, nei pressi della rampa di immissione per Siracusa. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, insieme agli agenti della polizia stradale ed ai vigili del fuoco, per prestare assistenza alle persone ferite, che non sarebbero in gravi condizioni. Durante le operazioni di soccorso ed i rilievi, si sono create lunghe code nella trafficata arteria cittadina, particolarmente trafficata in questa giornata festiva. Oltre cinque le vetture coinvolte nel sinistro.