Incidente stradale in tangenziale, tamponamento a catena in direzione Siracusa

Intorno alle 8 e 30 di questa mattina si è verificato un tamponamento a catena sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa. Il sinistro, avvenuto all'altezza del cavalcavia di Misterbianco, ha coinvolto almeno tre vetture e causato lunghe code. Sul posto sono in arrivo i mezzi di soccorso e la polizia stradale per i rilievi del caso. In base alle prime testimonianze, non desterebbero particolare preoccupazione le condizioni delle persone coinvolte.